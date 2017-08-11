СМИ: российские прапорщики будут получать степень бакалавров

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минобороны РФ вводит новую систему обучения для прапорщиков: если раньше они обучались в специальных школах и получали среднее профессиональное образование, то теперь по окончанию учебы им будет присвоена степень бакалавра, пишет газета "Известия" в пятницу.

"Минобороны вводит новую систему обучения военнослужащих-прапорщиков. По окончанию специального учебного заведения они получат высшее образование и степень бакалавра. Ранее кандидаты обучались в специальных школах и по завершению обучения получали только среднее профессиональное образование", — говорится в материале.

Уточняется, что в настоящее время возможность стать бакалавром доступна не всем прапорщикам. Высшее образование предусматривается пока только для авиационных техников.

Как рассказали газете в Минобороны, первое военно-учебное заведение для подготовки прапорщиков сформировано в конце прошлого года в Ростове-на-Дону на базе 183-го учебного центра Воздушно-космических сил. Срок обучения кандидатов составляет 3 года и 10 месяцев. По данным издания, после окончания учебного заведения и нескольких лет военной службы, прапорщик-бакалавр сможет получить дополнительное образование и стать офицером.

Отмечается, что долгие годы главной проблемой для прапорщиков было отсутствие возможности карьерного роста и недостаточно высокий уровень образования. Внедрение новой системы сделает должности прапорщиков перспективными, будет стимулировать личную подготовку военнослужащих и предложит хороший карьерный рост.