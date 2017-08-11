В России через 30 лет могут появиться самообучающиеся крылатые ракеты

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Самообучающиеся крылатые ракеты могут появиться в России уже в 2050 году, считает глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

По его мнению, разработка ракетных систем с искусственным интеллектом, который позволит ракете самостоятельно выбрать тактику атаки, рассчитать траекторию и выйти на цель, а также сообщить о поражении мишени, является "верхним уровнем развития военной техники".

"Если навалиться на этот вопрос, то к 2050 году самообучающиеся системы у нас появятся", — сказал Обносов в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос, сколько лет потребуется для создания самообучающихся крылатых ракет.

Он отметил, что самообучающиеся машины в перспективе будут крайне эффективны, но уровень развития науки и техники еще не подошел "к тому порогу, чтобы о думающих машинах можно было говорить достаточно серьезно".

"Мы знаем тенденции в области развития самообучающихся систем. Практическое изучение этих вопросов требует дополнительных ресурсов, фундаментальных и прикладных исследований. Сейчас мы ведем несколько десятков тем по созданию новых изделий. Поэтому глубоко сконцентрироваться на этой теме пока не можем", — добавил глава корпорации.