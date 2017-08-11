МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца года получат свыше 70 самолетов и вертолетов, столько же радиолокационных средств и свыше 40 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), сообщил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев.
По его словам, в этом году в ВКС уже поступило около 50 единиц новой авиационной техники: это самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.
Также он отметил, что промышленность занимается доработкой и передачей космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении.
"Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы", — резюмировал он.