ВКС до конца года получат свыше 70 единиц авиации и более 40 ЗРК

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца года получат свыше 70 самолетов и вертолетов, столько же радиолокационных средств и свыше 40 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), сообщил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев.

"Всего до конца года на вооружение в части ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств", — сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, в этом году в ВКС уже поступило около 50 единиц новой авиационной техники: это самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.

Также он отметил, что промышленность занимается доработкой и передачей космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении.

Бондарев напомнил, что в ВКС проводится работа по переоснащению воинских частей на новую и модернизированную технику до уровня 70% от штатной численности.

"Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы", — резюмировал он.