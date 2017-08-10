Пролет Ту-154 над Белым домом сняли на видео

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео пролета российского самолета Ту-154 над американским Капитолием и Белым домом.
На записи видно, что воздушное судно летит на небольшой высоте. При этом люди, находящиеся недалеко от Белого дома, не обращают никакого внимания на пролетающий самолет.
В рамках договора
В российском Минобороны отметили, что 7-12 августа будут выполняться наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1. Самолет будет взлетать с аэродрома Райт-Паттерсон, максимальная дальность полета составит 4,9 тысячи километров, что соответствует всей территории страны.
Пролет над сверхсекретной зоной
По данным источников телеканала, Ту-154 летел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров и получил от американской стороны разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.
Также журналисты выяснили, что накануне российский самолет пролетел над городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где сейчас проводит отпуск президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом американского лидера в Вирджинии и над его резиденцией Кэмп-Дэвид.
Обычное дело
Комментируя ситуацию, в Пентагоне отметили, что полет Ту-154 не является чем-то экстраординарным и российские наблюдатели, как правило, приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь.
При этом он отметил, что такие полеты соответствуют регламенту и проводятся под контролем со стороны американских военных. Особенно тщательно предписывается, в какой момент наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков".
"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — подчеркнул представитель американского военного ведомства.
Надуманная угроза
Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что полет самолета Ту-154 не представлял никакой опасности для США и был направлен на то, чтобы проверить, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями.
"С учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — отметил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Джабаров.
На руку противникам Трампа
Тем не менее, он подчеркнул, что на фоне сегодняшних расследований "российских связей" Трампа противники президента попытаются использовать наблюдательный полет над Вашингтоном в качестве "козыря".
"В нынешней ситуации, когда в США ставят каждое лыко в строку, видимо, и этот полет ВКС был расценен в таком ключе: мол, Россия получает какие-то преференции от нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которых не имеют американцы", — считает Светов.
Кроме того, аналитики отмечают, что над правительственными объектами в России такие полеты давно не совершались. Западные страны в последнее время стараются проводить такие полеты либо над Калининградской областью, либо над районами, граничащими с Украиной, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.
Договор по открытому небу
Документ содержит права и обязанности государств-участников, порядок осуществления наблюдательных полетов, механизм распределения квот полетов, пункты въезда, а так же технические детали осуществления инспекций.
На момент подписания Договора по открытому небу 24 марта 1992 года в Хельсинки к нему присоединились 23 страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На данный момент участниками Договора являются 34 государства, в том числе и Россия, подписавшая его в мае 2001-го.