Пролет Ту-154 над Белым домом сняли на видео

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео пролета российского самолета Ту-154 над американским Капитолием и Белым домом.

На записи видно, что воздушное судно летит на небольшой высоте. При этом люди, находящиеся недалеко от Белого дома, не обращают никакого внимания на пролетающий самолет.

В рамках договора

В министерстве обороны США заявили, что полет проходил в рамках Договора по открытому небу. В ведомстве добавили, что в соответствии с документом наблюдатели могут запросить разрешение на полет в любом месте, и российская сторона направила необходимый запрос за 72 часа.

В российском Минобороны отметили, что 7-12 августа будут выполняться наблюдательные полеты над США на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1. Самолет будет взлетать с аэродрома Райт-Паттерсон, максимальная дальность полета составит 4,9 тысячи километров, что соответствует всей территории страны.

Пролет над сверхсекретной зоной

Информацию о том, что над Вашингтоном появился российский военный самолет, первыми обнародовали журналисты CNN, отметив, что он пролетел над такими стратегическими объектами, как Капитолий, Пентагон, Белый дом, а также над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер вблизи столицы США.

По данным источников телеканала, Ту-154 летел на высоте чуть более 1,1 тысячи метров и получил от американской стороны разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.

Также журналисты выяснили, что накануне российский самолет пролетел над городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где сейчас проводит отпуск президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом американского лидера в Вирджинии и над его резиденцией Кэмп-Дэвид.

Обычное дело

Комментируя ситуацию, в Пентагоне отметили, что полет Ту-154 не является чем-то экстраординарным и российские наблюдатели, как правило, приезжают и представляют список локаций, над которыми хотели бы пролететь.

"Мы составляем план полетов, и за несколькими исключениями, которые касаются безопасности и погодных условий, им разрешается летать практически по всей территории", — рассказал изданию Politico сотрудник Пентагона.

При этом он отметил, что такие полеты соответствуют регламенту и проводятся под контролем со стороны американских военных. Особенно тщательно предписывается, в какой момент наблюдателям "разрешается снимать показания датчиков".

"Эти миссии проводятся практически на рутинной основе", — подчеркнул представитель американского военного ведомства.

Надуманная угроза

Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что полет самолета Ту-154 не представлял никакой опасности для США и был направлен на то, чтобы проверить, как выполняются те или иные договоры в области контроля над вооружениями.

"С учетом антироссийской истерики, царящей в США, каждый такой полет там превращают чуть ли не в проникновение и нападение русских", — отметил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Джабаров.

На руку противникам Трампа

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik заявил, что полеты в рамках Договора по открытому небу, действительно, являются стандартной процедурой, на которую СМИ зачастую даже не обращают внимания.

Тем не менее, он подчеркнул, что на фоне сегодняшних расследований "российских связей" Трампа противники президента попытаются использовать наблюдательный полет над Вашингтоном в качестве "козыря".

"В нынешней ситуации, когда в США ставят каждое лыко в строку, видимо, и этот полет ВКС был расценен в таком ключе: мол, Россия получает какие-то преференции от нынешней администрации президента США Дональда Трампа, которых не имеют американцы", — считает Светов.

Кроме того, аналитики отмечают, что над правительственными объектами в России такие полеты давно не совершались. Западные страны в последнее время стараются проводить такие полеты либо над Калининградской областью, либо над районами, граничащими с Украиной, заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Договор по открытому небу

Многосторонний международный Договор по открытому небу (ДОН), разработанный при активном участии Российской Федерации, является мерой в области укрепления доверия и безопасности. Он предоставляет право государствам-участникам совершать пролеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Документ содержит права и обязанности государств-участников, порядок осуществления наблюдательных полетов, механизм распределения квот полетов, пункты въезда, а так же технические детали осуществления инспекций.

На момент подписания Договора по открытому небу 24 марта 1992 года в Хельсинки к нему присоединились 23 страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На данный момент участниками Договора являются 34 государства, в том числе и Россия, подписавшая его в мае 2001-го.