Наблюдатели из 14 стран следят за конкурсом "Чистое небо" на АрМИ-2017

КОРЛА (Китай), 10 авг — РИА Новости. Представители из 14 стран мира наблюдают за международным конкурсом "Чистое небо" АрМИ-2017, сообщает пресс-центр конкурса.

"Международный конкурс "Чистое небо", который проходит на полигоне "Корла" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, вызвал небывалый интерес у иностранных коллег. Соревнования посетили наблюдатели из 14 стран мира: (из) Европы, Азии, Африки, США и Латинской Америки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что повышенное внимание к конкурсу связано с проведением состязаний в Китае.

Представитель США Крис Ди Чикко отметил, что "в США нет международных игр, но мы тоже определяем лучшие экипажи". По его словам, конкурс очень интересный, а российская команда показывает хорошие результаты.

В этом году состязаниях помимо российской команды приняли участие военнослужащие из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Египта, Ирана, Венесуэлы и Китая.

Добавляется, что в ходе соревнований конкурсанты выполнили боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели. Военнослужащие состязались в мастерстве вождения бронетехники по пересеченной местности на замкнутом десятикилометровом маршруте полигона Корла с преодолением различных препятствий (косогор, участок минно-взрывного заграждения и др.) в условиях применения "условным противником" химического оружия.

Кроме того, военнослужащие из стрелкового оружия поразили мишени, имитирующие пехоту условного противника и преодолели различные препятствия. Наблюдатели из 14 стран мира не только посмотрели ключевые этапы соревнований, ознакомились с положением международного конкурса, но и детально изучили трассу со всеми препятствиями.

Согласно сообщению, в следующем году количество стран-участниц может существенно увеличиться.