Бригада ВДВ под Псковом испытала новое оборудование для десантирования

Десантирование на площадку приземления Кислово под Псковом. Архивное фото

Десантирование на площадку приземления Кислово под Псковом. Архивное фото

ПСКОВ, 9 авг — РИА Новости. Новое оборудование для десантирования с больших высот испытано в ходе выброски военнослужащих отдельной бригады специального назначения ВДВ с вертолета Ми-8 в рамках проведения полкового тактического учения ВДВ под Псковом, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Впервые в ходе проведения полкового тактического учения было проведено парашютное десантирование группы специального назначения из транспортно-боевого вертолета Ми-8 с парашютной системой "Арбалет-1" с использованием кислородного оборудования и систем навигации с высоты 4000 метров", — сказали в военном ведомстве.

Комплект кислородного оборудования и снаряжения парашютиста (ККО-П) разработан и представлен для проведения государственных испытаний Научно-производственным предприятием "Звезда".

Применение кислородного оборудования для высотного десантирования позволит десантникам осуществлять выброску с высоты до 8000 метров. Комплект обеспечивает дыхание военнослужащего при парашютировании, защиту головы от ударов при покидании самолета, парашютировании и приземлении, радиосвязь.

В состав комплекта входит защитный шлем ЗШ-17П, кислородная маска КМ-36П, блок кислородного оборудования парашютиста БКО-П, блок кислородного оборудования БКО-Б, парашют — "Арбалет-1", контейнер УГКПС-50 (унифицированный грузовой контейнер с автономной парашютной системой).