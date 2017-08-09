В конкурсе "Десантный взвод" первое место заняла команда из Китая

ПОЛИГОН ХАОДЯНЬ (Китай), 9 авг — РИА Новости. В международном конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр — 2017 первое место заняла команда Китая, второе — России, третье — Казахстана, сообщили в среду журналистам в пресс-центре конкурса.

"По итогам международного этапа конкурса "Десантный взвод" верхнюю строчку турнирной таблицы заняла команда КНР, набравшая 62 балла, вторыми стали российские десантники (50 баллов), третье место у команды Казахстана (42 балла)", — уточнили в пресс-центре.

Там отметили, что окончательное решение о количестве баллов, набранных каждой командой в ходе соревнований, и ее месте в турнирной таблице было принято в среду судьями и старшими команд-участниц на заключительной конференции в штабе конкурса в китайском городе Гуаншуй (провинция Хубей).

"В принятии решения принимали участие судьи и представители Вооруженных сил КНР, РФ, Венесуэлы, Казахстана, Ирана, ЮАР и Марокко", — информировали в пресс-центре.

Десятого августа в расположении одной из воинских частей Воздушно-десантных войск ВВС НОАК в городе Гуаншуй состоится торжественная церемония закрытия конкурса "Десантный взвод". Все завоеванные в ходе конкурса награды российские десантники увезут из Китая к себе на родину.

Международный конкурс "Десантный взвод" в рамках Армейских международных игр — 2017 впервые проходил на территории Китая. Он продолжался 10 дней на полигоне Хаодянь ВДВ ВВС НОАК.