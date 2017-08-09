На форуме "Армия–2017" пройдет экспресс-курс по обращению с оружием

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Федерация практической стрельбы России проведет экспресс-курс по безопасному обращению с оружием на форуме "Армия–2017", сообщает пресс-служба Форума.

"Под руководством сертифицированных инструкторов ФПСР гости форума смогут научиться безопасному обращению с огнестрельным оружием и освоить базовые навыки практической стрельбы на разные дистанции (до 300 метров), постреляв из современных российских карабинов на базе автомата Калашникова и пистолетов зарубежных марок Glock и CZ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что курсы безопасного обращения с оружием пройдут на территории нового многофункционального огневого центра парка "Патриот" в 21 — 28 стрелковых галереях. Галереи оборудованы комфортными крытыми трибунами для зрителей и всем необходимым для занятий стрелковыми видами спорта.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот".