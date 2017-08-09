Россия лидирует в общем зачете по итогам 10 дней Армейских игр

Инструктаж российской команды по прохождению полосы препятствий в рамках международного этапа Страж порядка

Инструктаж российской команды по прохождению полосы препятствий в рамках международного этапа Страж порядка

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 9 авг – РИА Новости. Россияне лидируют в общем зачете по итогам 10 дней Армейских международных игр, сообщил журналистам в среду главный судья АрМИ-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"Согласно предварительному рейтингу стран-участниц АрМИ-2017, по итогам 10 дней соревнований первое место занимает Россия (10 первых мест, 6 вторых, 2 третьих), на втором месте идет Казахстан (первых — 3 места, вторых — 5, третьих — 2), третье место у Китая (2 золотые и 3 серебряные медали), на четвертом месте идет Белоруссия, на пятом — Египет, на шестом — Узбекистан, седьмое и восьмое места занимают Иран и Азербайджан соответственно", — сказал Горбатенко.

По его словам, в ходе продолжающихся 12 конкурсов АрМИ-2017 также лидирует Россия (первых мест 6, вторых — 3), вторым идет Китай (первых мест — 5, вторых — 1), на третьем месте Азербайджан (1 первое место), далее следуют Казахстан, Белоруссия, Иран, Узбекистан и ЮАР.