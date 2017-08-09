США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Безопасность

Российские военные заняли второе место в конкурсе "Безопасная среда"

Сюжет:
АрМИ - 2017 (74)
00:2009.08.2017
04701
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРоссийские военные. Архивное фотоРоссийские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

КОРЛА (Китай), 9 авг — РИА Новости. Команда из Китая победила в самом экстремальном конкурсе Армейских международных игр "Безопасная среда", российские военные заняли второе место, сообщает пресс-центр конкурса.

Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону АрМИ-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российская сборная победила в первом полуфинале танкового биатлона

Уточняется, что в этом конкурсе российские экипажи два года подряд занимали первое место.

"Сегодня на полигоне "Корла" Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР завершился международный конкурс "Безопасная среда". Команда КНР заняла первое место, Российская Федерация – второе, Республика Беларусь – третье", — говорится в сообщении.

По замыслу состязаний, специалисты РХБ-защиты проводили разведку района в зоне условной техногенной аварии. Расчёты из России, Китая, Ирана, Египта и Белоруссии выполнили задачи на труднопроходимых участках местности: отобрали пробы грунта, растительности и воды в зоне условной ЧС, обнаружили источники радиоактивного излучения, определили тип отравляющего вещества, преодолели огненно-штурмовую полосу.

Команда России на международном конкурсе по водолазному многоборью Глубина - 2017 в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Команда ВМФ России лидирует в конкурсе "Глубина" на АрМИ-2017

Согласно сообщению, в рамках соревнований специалисты РХБ-защиты из пяти стран мира выполняли задачи в зоне условной ЧС на труднопроходимых участках местности. Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Отмечается, что они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Все экипажи химической разведки выступили на китайских внедорожниках вместо привычных бронетранспортёров. В зоне условной ЧС расчёты соревновались на сверхпредельных скоростях. На отдельных участках лёгкие военные джипы разгонялись до 160 километров в час. Несмотря на количество препятствий, имитирующих зону техногенной аварии, замкнутая четырёхкилометровая китайская трасса превратилась гоночную. Соревнования стали похожи на ралли между пустыней Такла-Макан и горами Тянь-Шаня.

Международный конкурс Военное ралли в Волгоградской области
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Российская команда победила в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ-2017

В этом году из специального биатлона был исключены этапы, связанные с боевой стрельбой из штатного оружия и вооружения РХМ-4 в средствах индивидуальной защиты, а также преодоление брода. В отличие от российских бронетранспортёров, китайские машины химической разведки FZC02B не имеют штатного вооружения и не способны плавать. В связи с тем, что все пять команд выступают на китайской технике, от этих этапов было решено отказаться.

На огневом рубеже из китайских автоматических винтовок "Тип 95" военнослужащие продемонстрировали свои навыки в скоростной стрельбе. Упражнение выполнялось в средствах индивидуальной защиты.

Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российская команда стала лучшей в индивидуальных стрельбах на АрМИ

"По условиям состязаний, экипажи поразили движущиеся цели, расположенные на неравном расстоянии друг от друга. Каждый участник получил по 10 патронов для уничтожения трёх целей, на каждую из которых запрещалось тратить свыше пяти патронов. Скоростная стрельба предполагает уничтожение цели за десять секунд", — добавляется в сообщении.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена