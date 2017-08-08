Команда ВМФ России лидирует в конкурсе "Глубина" на АрМИ-2017

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Команда ВМФ России лидирует в конкурсе водолазного мастерства "Глубина" в рамках Армейских международных игр — 2017 после семи соревновательных дней, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"За день до окончания конкурса по-прежнему первое место по количеству набранных балов занимает сборная команда ВМФ России, на втором месте водолазы ВМС Исламской Республики Иран, на третьей позиции сборная команда ВМС Южно-Африканской Республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что севастопольский этап соревнований завершится 9 августа.