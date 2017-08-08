Минобороны расскажет военным атташе из 80 стран о форуме "Армия-2017"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Брифинг для 80 иностранных военных атташе, посвященный проведению III Международного военно-технического форума "Армия-2017", состоится во вторник в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Основной целью мероприятия является информирование Министерством обороны Российской Федерации иностранных партнеров об особенностях участия и мероприятиях форума "Армия-2017". Планируется, что в брифинге примут участие более 100 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов, представляющих около 80 стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатского-Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Александр Миронов расскажет об экспозиции образцов военной и специальной техники, форматах проведения демонстрационной и научно-деловой программ форума.

Участникам также предоставят информацию о числе аккредитованных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, количестве национальных экспозиций иностранных государств, а также ответят на вопросы военных атташе.

"С информацией по направлениям деятельности перед военными атташе выступят представители Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации и российской государственной компании "Акционерное общество "Рособоронэкспорт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что после брифинга военным дипломатам покажут главный выставочный павильон "Патриота", а также объекты объединенного кластера Воздушно-космических сил.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе одной из ведущих выставочных площадок России — Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте.