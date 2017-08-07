На учениях в Таджикистане российские военные уничтожили условную бандгруппу

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане. Архивное фото

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане. Архивное фото

ДУШАНБЕ, 7 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане в ходе батальонных тактических учений блокировали и уничтожили условное незаконное бандформирование на полигоне Ляур в окрестностях Душанбе, сообщил РИА Новости офицер пресс-службы Центрального военного округа майор Николай Беркалов.

"Подразделения были подняты по тревоге и совершили 40 километровый марш на боевой технике в район предназначения. По прибытию в заданный район подразделениями были взяты под охрану критически важные объекты и произведена разведка местности при помощи беспилотных аппаратов "Застава" и "Элерон", — сказал он.

По его словам, в ходе разведки в отрогах Гиссарского хребта была обнаружена крупная бандгруппа, вооруженная крупнокалиберными пулеметами и минометами, установленными на автомашинах повышенной проходимости. Полученные данные воздушной разведки были переданы по каналам связи на командный пункт батальона. В проведении учения было задействовано около 800 человек личного состава, и свыше 100 единиц вооружения и военной техники

"Командованием было принято решение занять оборону на маршруте выдвижения боевиков. Применив артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 120-миллиметровых минометов "Сани" и системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожили основные силы условного противника", — сообщил Беркалов.

Он отметил, что разрозненные группы бандформирования попытались прорваться в населенный пункт, но были встречены шквальным огнем мотострелковых подразделений, усиленных танками Т-72 и зенитными установками ЗУ-23. Поддержку с воздуха осуществляла боевая двойка вертолетов Ми-24.

"Основное внимание в ходе розыгрыша тактических эпизодов уделялось практической отработке ведения поисковых действий по обнаружению и уничтожению бандгрупп условного противника. Так же отработаны вопросы ведения обороны и наступления, организация взаимодействия между различными подразделениями, входящими в состав батальонной тактической группы", — добавил он.

201-я РВБ — крупнейшее военное соединение РФ за рубежом, Соглашение о ее нахождении было подписано президентами двух стран. РВБ будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.