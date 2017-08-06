В Элисте стартовал финальный этап конкурса АрМИ-2017 "Военное ралли"

ЭЛИСТА, 6 авг – РИА Новости. В столице Калмыкии в воскресенье стартовал третий, финальный этап конкурса Армейских международных игр "Военное ралли" — "Командной гонки", которая пройдет по маршруту Элиста-Волгоград по трассе протяженностью 320 км со специальным участком 280 км.

В соревнованиях участвуют сборные команды Вооруженных сил России и Египта. Старт финальному этапу конкурса дал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Военное ралли" — это индивидуальные и командные соревнования лучших экипажей военной автомобильной техники, позволяющие повысить престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех других странах, принимающих участие в состязаниях", — сказал замглавы Минобороны.

Он отметил, что "за право представлять Вооруженные силы России в конкурсе "Военное ралли" боролись более 27 тысяч военных водителей, поэтому состав российской сборной включает лучших представителей данной профессии из Южного и Центрального военных округов и Северного флота".

Для объективного контроля за действиями экипажей команд на специальных участках задействуются беспилотные летательные аппараты и оборудование системы ГЛОНАСС, сообщил Булгаков.

Маршрут проведения всех этапов "Военного ралли" проложен по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность маршрута — около 1700 км. "Военное ралли" проводится на серийно выпускаемой российской военной автомобильной технике — легковых автомобилях с колесной формулой 4 на 4 и грузовых автомобилях с колесной формулой 4 на 4 и 6 на 6.

Международный конкурс "Военное ралли" завершится 8 августа в Волгограде, где состоится церемония награждения победителей и закрытия соревнований.