Участники АрМИ из 18 стран посетили комплекс "Медео" в Алма-Ате

АЛМАТЫ, 6 авг — РИА Новости. Около 400 участников Армейских международных игр-2017 из 18 стран посетили достопримечательности Алма-Аты, включая спортивный комплекс "Медео", расположенный на высоте почти 1,7 километра над уровнем моря, сообщает пресс-центр конкурсов АрМИ-2017 в Казахстане.

"Около 400 военнослужащих из 18 стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки посетили достопримечательности города Алматы. Экскурсия состоялась в рамках культурной программы для участников Армейских международных игр-2017, которые проводятся на юге Казахстана", — говорится в сообщении.

Военнослужащие побывали в Парке имени первого президента Казахстана, который расположен у подножия хребта Заилийский Алатау. Также гости посетили спортивный комплекс "Медео", на котором было установлено более 120 мировых достижений в конькобежном спорте. Комплекс расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря.

Международные конкурсы АрМИ-2017 "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж", "Соревнования расчетов БЛА" проводятся в Жамбылской области на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана. В нем принимают участие команды из Азербайджана, Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, Индии, Ирана, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России, Таджикистана, Таиланда и Узбекистана.