Участники "Танкового биатлона" проводят последние заезды перед полуфиналом

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 6 авг – РИА Новости. Первый этап соревнований "Танковый биатлон" в рамках АрМИ-2017 завершится в воскресенье, а с 8 августа начнутся заезды 12 команд в полуфинале, сообщил журналистам главный судья конкурса полковник Роман Бинюков.
Также в понедельник участники "Эстафеты" подготовят свою технику, и 8 августа начнут состязаться в полуфинале.
Пока же с утра в Алабино будут соревноваться экипажи РФ, Сербии и Киргизии. Днем пройдет заезд экипажей из Никарагуа, Индии, Венесуэлы и Армении.
В субботу, 5 августа, лучшее время показал экипаж Республики Казахстан (21 минута 10 секунд). Два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — Казахстан, пятое у белорусского экипажа, перечислил Бинюков.