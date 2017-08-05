Авиацию и технику для тушения пожаров поставят в ЯНАО к 2018 году

САЛЕХАРД, 5 авг – РИА Новости. Авиационная группировка и прочее оснащение для тушения лесных пожаров на Ямале будут усилены, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Планируется усилить тяжелую авиационную группировку, дооснастить все подразделения авиации, которые работают на Ямале, необходимой для тушения природных пожаров техникой, провести особую подготовку экипажа", — сказал Пучков журналистам после заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Ранее в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС министр дал поручение нарастить техническое оснащение для борьбы с лесными пожарами к следующему пожароопасному сезону.

"Мы будем более энергично работать с местным населением, не только вводя режим ЧС, но и обучая население правилам безопасного поведения на природе, выполнению мер профилактики пожаров", — сказал министр.

По его словам, также новая техника, экипировка и оснащение будут поступать в реагирующие подразделения на Ямале.

При этом министр высоко оценил работу органов местного самоуправления. "И комиссия по чрезвычайным ситуациям, и все руководители органов местного самоуправления — все службы во взаимодействии со спасателями на высоком уровне выполняют возложенные задачи. Показатели на уровне Ямала очень позитивны", — сказал Пучков.

"Взаимодействие МЧС России и всех служб ЯНАО — классический пример взаимодействия центра и всех служб на местах, чтобы развивать экономику, социальную инфраструктуру, строить новые дороги, жилье и внедрять все современные технологии", — отметил министр.

В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил, что руководство региона усилит техническое оснащение для борьбы с природными пожарами.

"Прошлый год был тяжелым (с точки зрения лесных пожаров), этот год показал, что, возможно, такая ситуация может складываться каждый год, потому что погода становится теплее и теплее, на территории крайнего севера в том числе. Будем усиливать возможности: кое-что приобретем и докупим", — сказал Кобылкин.

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