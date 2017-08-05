Авиацию и технику для тушения пожаров поставят в ЯНАО к 2018 году

САЛЕХАРД, 5 авг – РИА Новости. Авиационная группировка и прочее оснащение для тушения лесных пожаров на Ямале будут усилены, заявил глава МЧС России Владимир Пучков.
Ранее в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС министр дал поручение нарастить техническое оснащение для борьбы с лесными пожарами к следующему пожароопасному сезону.
"Мы будем более энергично работать с местным населением, не только вводя режим ЧС, но и обучая население правилам безопасного поведения на природе, выполнению мер профилактики пожаров", — сказал министр.
По его словам, также новая техника, экипировка и оснащение будут поступать в реагирующие подразделения на Ямале.
При этом министр высоко оценил работу органов местного самоуправления. "И комиссия по чрезвычайным ситуациям, и все руководители органов местного самоуправления — все службы во взаимодействии со спасателями на высоком уровне выполняют возложенные задачи. Показатели на уровне Ямала очень позитивны", — сказал Пучков.
"Взаимодействие МЧС России и всех служб ЯНАО — классический пример взаимодействия центра и всех служб на местах, чтобы развивать экономику, социальную инфраструктуру, строить новые дороги, жилье и внедрять все современные технологии", — отметил министр.
В свою очередь губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отметил, что руководство региона усилит техническое оснащение для борьбы с природными пожарами.
"Прошлый год был тяжелым (с точки зрения лесных пожаров), этот год показал, что, возможно, такая ситуация может складываться каждый год, потому что погода становится теплее и теплее, на территории крайнего севера в том числе. Будем усиливать возможности: кое-что приобретем и докупим", — сказал Кобылкин.