Победителей конкурса "Ключи от неба" наградили автомобилями и квадроциклами

ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 5 авг — РИА Новости. Команды России из Южного и Восточного военных округов победили на международном конкурсе "Ключи от неба-2017", который завершился на полигоне Ашулук в Астраханской области.

"В группе с типом зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМ победу одержала команда РФ из Южного военного округа под командованием полковника Николая Задорожного. Команда с результатом в 310 баллов победила боевой расчёт из КНР", — говорится в сообщении пресс-центра конкурса "Ключи от неба-2017".

Российские военнослужащие в финальном этапе конкурса "Противовоздушный бой с боевыми пусками ракет по воздушным целям" поразили четыре ракеты-мишени из шести возможных, остальные ракеты-мишени поразили ракетчики Китая.

В группе с типом ЗРС С-300ПС победу одержала команда РФ из Восточного военного округа под командованием полковника Рафаэля Мамина. Команда с результатом в 340 баллов, победила боевой расчёт из Белоруссии. Российские военнослужащие в финальном этапе конкурса поразили три ракеты-мишени из пяти возможных, остальные цели уничтожили ракетчики Белоруссии.

"Несмотря на очень жаркую погоду, температура на солнце была около 50 градусов, техника не подвела, команды выполнили все боевые пуски ракет без сбоев", — отмечается в сообщении.

В качестве призов боевые расчёты РФ, занявшие первые места, получили автомобили Lada X-RAY, золотые медали, диплом к ним и кубок за первое место. Боевые расчёты из Белоруссии и КНР, занявшие вторые места, получили автомобили "ВАЗ-21214 Бронто", серебряные медали, диплом к ним и кубок. Боевые расчёты, занявшие третьи места, из Казахстана и России получили квадроциклы "STELS", бронзовые медали, диплом к ним и кубок.

Всему личному составу боевых расчётов, участвовавшему в конкурсе, вручили швейцарские часы. Состязались команды России, Казахстана, Белоруссии и Китая. Каждый коллектив был представлен боевым расчётом из 17 человек. Команды России, Казахстана и Белоруссии выступили на ЗРС С-300ПС, предоставленных российской стороной. Команда КНР прибыла на конкурс со своей системой С-300 "Фаворит", на которой и участвовала в соревнованиях.