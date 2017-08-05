ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 5 авг — РИА Новости. Минобороны РФ предложит странам СНГ создать международную федерацию Армейских игр, сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления боевой подготовки генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

"На одном из заседаний Совета министров обороны СНГ я буду выступать с предложением, чтобы министры обороны стран СНГ поддержали инициативу нашего министра обороны о создании Международной ассоциации Армейских военных игр", — сказал Бувальцев.

По его словам, это позволит создать еще более прозрачную систему судейства, подготовки, эффективнее распространять опыт проведения Игр и в целом способов и методов боевой подготовки.

"Международная федерация позволит создать организационный комитет Игр, который будет выполнять в том числе функцию судейства, и у судей появится международный статус", — подчеркнул генерал.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.