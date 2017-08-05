Казахстанский кинолог выиграл соревнования вне конкурса АрМИ-2017

ДМИТРОВ (Московская обл.), 5 авг — РИА Новости. Военнослужащий Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно выиграл соревнования на кубок заместителя министра обороны РФ.

Конкурс состоялся на базе Центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ в подмосковном Дмитрове, где проходят соревнования кинологов Армейских международных игр. Как пояснили в пресс-центре игр, в состязании на кубок заместителя министра обороны РФ, которое прошло вне программы АрМИ-2017, приняли участие лучшие представители команд по итогам индивидуальной гонки.

Участникам было необходимо преодолеть дистанцию в 1,6 тысячи метров с одним огневым рубежом со стрельбой из мелкокалиберной винтовки.

По результатам соревнования первое место занял ефрейтор Вооруженных сил Казахстана Магжан Джанабеков с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно, второе место — российский сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой Пандой, третьим пришел белорусский военнослужащий старшина Александр Давыдов с немецкой овчаркой по кличке Бакс. Военнослужащие получили заслуженные награды из рук заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.