Участникам конкурса "Отличники войсковой разведки" предложили спецменю

НОВОСИБИРСК, 5 авг — РИА Новости. Повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) разработали для участников международного конкурса "Отличники войсковой разведки" специальное меню из 25 блюд. Наибольшим спросом у разведчиков пользуются борщи, тушеное мясо и стейки из форели, сообщил в субботу заместитель начальника училища по материально-техническому обеспечению полковник Алексей Каштанов.

"Блюда приготовлены с учетом особенностей кухонных традиций команд-участниц. На каждый прием пищи приготавливается не менее трех первых блюд, трех холодных закусок, трех мясных и рыбных блюд, а также трех гарниров", — сказал Каштанов.

Он отметил, что участникам конкурса особенно полюбились борщи, куриный суп с лапшой, мясо тушеное с фасолью, рыба по-иссыккульски и стейки из форели. При этом подготовленное сибиряками меню высоко оценили даже китайские разведчики, которые специально привезли с собой на конкурс собственного повара.

Всего в столовой училища ежедневно 3 раза в день питаются более 120 участников конкурса. Питание разведчиков организовано в формате шведского стола.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.

Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах. По итогам трех завершившихся этапов конкурса лидирует команда России.