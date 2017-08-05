Российская команда стала лучшей в индивидуальных стрельбах на АрМИ

НОВОСИБИРСК, 5 авг — РИА Новости. Российская команда показала лучший результат в завершившихся индивидуальных стрельбах в ходе международного конкурса "Отличники войсковой разведки", проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр (АрМИ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"По итогам индивидуальных стрельб первое место занимает команда из России, второе место — команда из Китая, третье место — команда из Казахстана", — сказал собеседник агентства.

Выполнение индивидуальных боевых стрельб подразумевает стрельбу по мишеням каждым разведчиком из своего оружия, будь то снайперская винтовка, автомат, пулемет или противотанковый гранатомет. Кроме того, все разведчики выполняют нормативы по стрельбе из пистолета, метанию ножа и саперной лопаты.

Следующие два дня конкурса будут посвящены командным стрельбам. Как сообщил журналистам главный судья соревнований генерал-майор Владимир Марусин, предварительно команды должны будут пройти участок местности с имитацией минирования. Члены команды, задевшие заряды, считаются выбывшими из строя, и выполнять командные стрельбы их товарищи будут без них. Таким образом, чем лучше команда пройдет минное поле, тем легче будет ей на огневом рубеже.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. По итогам трех завершенных этапов лидирует команда России. Второе место занимает Китай, третье — Узбекистан.