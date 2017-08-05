В Подмосковье стартовала гонка патрулей в рамках АрМИ-2017

НОГИНСК (Московская обл), 5 авг — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков дал старт гонке патрулей в рамках конкурса военных автоинспекторов на Армейских международных играх в Подмосковье.

"Рад приветствовать всех представителей братских стран, чьи военнослужащие принимают участие в конкурсе "Дорожный патруль". Этот конкурс проходит в рамках Армейских международных игр-2017 впервые, но обещает стать одним из самых зрелищных состязаний", — сказал Панков.

По его словам, лучший экипаж военной автомобильной инспекции будет определен в результате упорной борьбы.

"Все последующие дни вы будете соревноваться в дисциплинах, от которых зависит безопасность дорожного движения. Уверен, что за эти дни вы покажете самые лучшие стороны: профессионализм, глубокие теоретические знания и практические навыки, приобретенные за годы службы в подразделениях ВАИ", — отметил замминистра.

По его словам, также во время проведения конкурса участники смогут обменяться опытом организации дорожного движения, который потом будут использовать в повседневной деятельности и при выполнении специальных задач.

После церемонии открытия конкурса на полигоне Ногинский началась гонка на автомобилях "Лада Веста", где участники из России, Казахстана и Белоруссии продемонстрируют мастерство экстремального вождения патрульных автомашин с выполнением элементов контраварийной подготовки.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.