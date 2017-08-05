Россия, Китай и Казахстан лидируют в общекомандном рейтинге на АрМИ-2017

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская обл), 5 авг — РИА Новости. Россия, Китай и Казахстан лидируют в общекомандном рейтинге стран на Армейских международных играх, сообщил в субботу главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

По его словам, в рейтинг входят 11 государств из 28 стран-участниц игр. "Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места", — пояснил Горбатенко.

"На первом месте Россия, на втором — Китай, за ним — Казахстан, Белоруссия, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла, Азербайджан, Киргизия и замыкает рейтинг Монголия", — сказал Горбатенко.

Он отметил, что по итогам прошедших соревнований предварительный рейтинг государств претерпел изменения. "На сегодняшний момент после проведения соревнования на конкурсе "Кубок моря", где Азербайджан занял третье место, он поднялся в турнирной таблице, опередив Киргизию, Монголию и Анголу", — добавил Горбатенко.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.