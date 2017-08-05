В Омске курсанты ВА МТО разобрали и собрали УАЗ за четыре минуты

ОМСК, 5 авг — РИА Новости. Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева установили рекорд по полной сборке и разборке армейского автомобиля УАЗ.

На церемонии открытия международного конкурса "Рембат" курсанты значительно улучшили показатели технической подготовки, предусмотренные программой обучения: ровно за четыре минуты они полностью разобрали армейский УАЗ и снова собрали его, после чего уехали на нем. Прошлогодний показатель по полной сборке и разборке УАЗа был улучшен курсантами в этом году на 4 секунды.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, наблюдавший за действиями курсантов, не скрыл своего восхищения: "Молодцы, другого слова и не подберешь", — сказал он.

В Омске открываются Армейские игры "Рембат". В прошлом году россияне собрали автомобиль УАЗ за 3,5 минуты (ВИДЕО) https://t.co/aaoDUzgE0P pic.twitter.com/Myy8rQN1mP — RT на русском (@RT_russian) 5 августа 2017 г.

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В прошлом году полная сборка и разборка УАЗа была продемонстрирована впервые зрителям конкурса "Рембат". Тогда количество просмотров в интернете ролика с действиями курсантов на технике составило несколько миллионов и собрало сотни тысяч комментариев зрителей.