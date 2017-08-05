В Омске стартовал конкурс "Рембат" в рамках АрМИ-2017

ОМСК, 5 авг — РИА Новости. Международный конкурс "Рембат" в рамках Армейских международных игр стартовал в субботу на полигоне Омского инженерного автобронетанкового института Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.

Соревнование открыл заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. "Сегодня мы даем старт международному конкурсу "Рембат". Это соревнование на лучшего специалиста (лучшую команду) танкотехнического и автотехнического обеспечения. Как одна из форм боевой подготовки войск, они стали ярким зрелищем и вызывают огромный интерес в стране и за рубежом", — сказал замглавы Минобороны.

По его словам, до 10 августа на базе Омского автобронетанкового инженерного института развернутся основные события конкурса, в котором примут участие представители автобронетанковых служб трех дружественных армий: Республики Казахстан, КНР и России. "По накалу страстей Армейские международные игры мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Однако здесь военнослужащие разных стран встречаются не как соперники, а как товарищи. Их грозные боевые машины служат лишь средством спортивной борьбы", — сказал Булгаков.

Замминистра обороны подчеркнул, что проведение конкурса "Рембат" способствует повышению уровня подготовки личного состава и подразделений, развитию навыков и умения работать на технике, практической готовности к выполнению поставленных задач, обобщению передового опыта, росту престижа военной службы в частях и соединениях технического обеспечения.

Булгаков пожелал участникам конкурса успехов в борьбе за первенство. "Пусть победят сильнейшие — знающие, умеющие, способные, добросовестные, по-настоящему преданные своему делу. Пусть участие в конкурсе пойдет на пользу каждому из вас и в целом Вооруженным силам наших стран", — заявил замминистра обороны.

Конкурс "Рембат" состоит из четырех этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовка", "Военно-спортивные состязания" и "Смешанная эстафета".

На первом этапе соревнований их участникам предстоит преодолеть на автомобильной технике такие препятствия, как противотанковый ров, пересеченная местность, косогор, холм, зона задымления, траншея, колея, песчаный участок, брод. Они также будут должны выполнить грузоподъемные работы, осуществить замену переднего колеса запасным и пройти ряд других испытаний. На втором этапе "Огневая подготовка" участники будут вести стрельбу из автоматов Калашникова АК-74 на данность до 400 метров по мишеням "грудная", "ростовая" и "пулеметный расчет". Они также будут стрелять из пистолета ПМ.

В ходе "Военно-спортивных состязаний" военнослужащие трех стран должны будут пробежать кросс на 1 километр и преодолеть международную полосу препятствий.

На четвертом этапе конкурса "Смешанная эстафета" на дистанции до 4 километров экипажам машин предстоит выполнить специальные задания в виде преодоления препятствий на ремонтно-эксплуатационных машинах, мастерских технического обеспечения и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах на базе танка Т-72.

Десятого августа состоится награждение победителей конкурса.