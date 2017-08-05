В Омске стартовал конкурс "Рембат" в рамках АрМИ-2017

ОМСК, 5 авг — РИА Новости. Международный конкурс "Рембат" в рамках Армейских международных игр стартовал в субботу на полигоне Омского инженерного автобронетанкового института Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.
По его словам, до 10 августа на базе Омского автобронетанкового инженерного института развернутся основные события конкурса, в котором примут участие представители автобронетанковых служб трех дружественных армий: Республики Казахстан, КНР и России. "По накалу страстей Армейские международные игры мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Однако здесь военнослужащие разных стран встречаются не как соперники, а как товарищи. Их грозные боевые машины служат лишь средством спортивной борьбы", — сказал Булгаков.
Замминистра обороны подчеркнул, что проведение конкурса "Рембат" способствует повышению уровня подготовки личного состава и подразделений, развитию навыков и умения работать на технике, практической готовности к выполнению поставленных задач, обобщению передового опыта, росту престижа военной службы в частях и соединениях технического обеспечения.
Булгаков пожелал участникам конкурса успехов в борьбе за первенство. "Пусть победят сильнейшие — знающие, умеющие, способные, добросовестные, по-настоящему преданные своему делу. Пусть участие в конкурсе пойдет на пользу каждому из вас и в целом Вооруженным силам наших стран", — заявил замминистра обороны.
Конкурс "Рембат" состоит из четырех этапов: "Индивидуальная гонка", "Огневая подготовка", "Военно-спортивные состязания" и "Смешанная эстафета".
В ходе "Военно-спортивных состязаний" военнослужащие трех стран должны будут пробежать кросс на 1 километр и преодолеть международную полосу препятствий.
На четвертом этапе конкурса "Смешанная эстафета" на дистанции до 4 километров экипажам машин предстоит выполнить специальные задания в виде преодоления препятствий на ремонтно-эксплуатационных машинах, мастерских технического обеспечения и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах на базе танка Т-72.
Десятого августа состоится награждение победителей конкурса.