Финал "Морского десанта" перенесли из-за надвигающегося на Приморье тайфуна

Военнослужащие во время прохождения тропы выживания в рамках второго этапа конкурса Морской десант - 2017. Архивное фото

Военнослужащие во время прохождения тропы выживания в рамках второго этапа конкурса Морской десант - 2017. Архивное фото

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Финальный этап международного конкурса "Морской десант-2017" перенесен с 7 на 9 августа из-за тайфуна, который надвигается на Приморский край, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.

"Из-за надвигающегося на Приморский край тайфуна "Нору" финальный этап "Эстафета" международного конкурса "Морской десант-2017" переносится c 7 на 9 августа. Девятого августа в 10.00 на полигоне Тихоокеанского флота Клерк команды, участвующие в международном конкурсе проведут финальную гонку", — сказал Владимир Матвеев.

По его словам, экипажи боевых машин должны будут преодолеть маршрут протяженностью в 12 километров с одиннадцатью препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие. Выполнить стрельбу из вооружения БТР-80 на двух огневых рубежах по различным типам мишеней, а также продемонстрировать свое мастерство маневрирования на воде.

По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, замыкают команды Ирана и Венесуэлы. По результатам проведения "Эстафеты" будет определен победитель конкурса "Морской десант-2017".