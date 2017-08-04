Патрушев обсудил с абхазским коллегой взаимодействие силовиков двух стран

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и его абхазский коллега Мухамед Килба обсудили в Москве задачи по обеспечению национальной безопасности, сообщает пресс-служба СБ РФ.

"Николай Патрушев и Мухамед Килба обсудили общие стратегические задачи, направленные на обеспечение национальной безопасности России и Абхазии", — говорится в сообщении.

Помимо этого, они обсудили вопросы взаимодействия по линии силовых и правоохранительных органов, а также подписали план сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2017-2018 годы.