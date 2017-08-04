Военный полицейский из РФ стал победителем в личном первенстве на АрМИ-2017

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг — РИА Новости. Российский военнослужащий признан лучшим военным полицейским по итогам международного конкурса "Страж порядка", проходящего в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-центр АрМИ-2017.

"Помощник дежурного коменданта управления коменданта охраны Минобороны РФ старший сержант Владимир Черник стал победителем номинации "Лучший военный полицейский" по итогам личного зачета в двух этапах международного конкурса "Страж порядка-2017", проходящего в Московской области", — говорится в сообщении.

Черник занял третье место в огневом этапе, точно поразив мишени из автомата АК-74М и пистолета ПМ. В ходе скоростного преодоления полосы препятствий он показал лучшее время, заняв первую строчку рейтинга, что по совокупности результатов позволило судейской комиссии признать Черника лучшим в профессии.

Международный конкурс "Страж порядка-2017" проходит в Московской области с 30 июля по 11 августа. В нем представлены две команды от России и команда Казахстана. В конкурсе четыре этапа: огневой и полоса препятствий, определяющие лучшего военного полицейского. Этапы гонки патрульного наряда и командного преодоления 12-километровой трассы с несколькими десятками естественных и искусственных преград определят команду-победительницу.