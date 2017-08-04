В рамках АрМИ-2017 началось соревнование военных пекарей шести стран

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 4 авг — РИА Новости. Соревнование военных пекарей шести стран началось на конкурсе "Полевая кухня" в рамках Армейских международных игр-2017, заявил главный судья конкурса "Полевая кухня" полковник Игорь Маслюченко.

"Сегодня военные пекари России, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии должны выпечь мелкоштучные хлебобулочные изделия не менее десяти видов по пять штук каждого на полевых средствах хлебопечения. Кроме того, на соревнованиях работают наблюдатели от Узбекистана, Индии, Таиланда и Алжира", — сказал Маслюченко.

Пекари состязаются на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-0,4, предназначенном для выпечки ржаного, пшеничного и ржано-пшеничного хлеба в полевых условиях. При этом каждая страна будет выпекать что-то свое, виды выпечки держатся в секрете до окончания работы судей.

При этом для соревнований пекарям выделено одинаковое количество продуктов: пшеничная мука, соль и сахар, яблоки, джем, повидло, яйца, масло растительное и сливочное, сыр, творог, молоко коровье, изюм, лимон, курага, мясо куриное и рыба, картофель, лук, грецкие орехи, дрожжи, ванилин, корица, кунжут, какао, шоколад.

"Для оценки качества приготовленных блюд работает комиссия, в которую входят представители всех стран-участниц конкурса под руководством главного судьи "Полевой кухни" полковника Игоря Маслюченко. Комиссия оценивает как свойства продуктов — вкус, цвет, запах, так и внешнее оформление", — уточнили в пресс-центре АрМИ.

По итогам соревнований по стрельбе из автомата и первого дня второго этапа "Полевой кухни", общая сумма баллов на АрМИ-2017 составляет: Россия – 255 баллов, Белоруссия – 227, Монголия – 185, Израиль – 161, Азербайджан – 142 и Сербия – 112 баллов, сообщил Маслюченко.

Военные повара и пекари Вооруженных сил России, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Израиля и Сербии приглашают поклонников кулинарного искусства на соревнования и на мастер-класс, который пройдет в день закрытия армейских международных игр 12 августа. В ходе него военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления.

Международный конкурс "Полевая кухня" проводится с 29 по 12 августа на подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр-2017, победители конкурса будут определены 8 августа, а победителей наградит заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.