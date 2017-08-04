В Волгоградской области по тревоге подняли более тысячи мотострелков

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мотострелковое соединение поднято по тревоге в Волгоградской области в рамках большой тренировки, военные отрабатывают защиту от воздушных ударов авиации "противника", сообщил в пятницу начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поднято по тревоге командующим восьмой общевойсковой армией в рамках командно-штабной тренировки", — сказал он.

"В ходе тренировки отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу подразделений в районы формирования колонн и совершению маршей в районы сосредоточения", — добавил офицер.

По его словам, военные совершили марш на штатной технике на полигон "Прудбой" и отработали действия по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

"В полевых условиях контрольные упражнения выполнили более 1 тысячи военнослужащих, при этом задействованы около 300 единиц вооружения и военной техники", — добавил Астафьев.