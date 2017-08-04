На учениях в заливе Петра Великого спасли экипаж "аварийной" подлодки ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота на учениях в заливе Петра Великого спасли экипаж условно терпящей бедствие подводной лодки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

По его словам, в учении участвовали дизельная подводная лодка, спасательные суда "Игорь Белоусов" и "Алагез" с глубоководным обитаемым аппаратом "Бестер-1" на борту и телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера плюс", вспомогательные суда и группа водолазов. Также привлекались самолет Ан-26 и вертолеты Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

"В ходе учения был осуществлен поиск "аварийной" подводной лодки, залегшей на грунт на глубине более 50 метров. После обследования подлодки с помощью необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс" силы поисково-спасательного обеспечения ТОФ провели операцию по эвакуации личного состава из условно "аварийной" подлодки с помощью глубоководного спасательного аппарата "Бестер-1", — сообщил Матвеев.

Подводников доставили на борт судна "Алагез", где условно раненым оказали первую медицинскую помощь, провели лечебную рекомпрессию и декомпрессию.