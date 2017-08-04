Наблюдатели из Азии и Африки оценили российский беспилотник на АрМИ-2017

ОТАР (Казахстан), 4 авг — РИА Новости. Наблюдатели из Бангладеш, Индии, Египта, Киргизии, Пакистана и Узбекистана оценили преимущества российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Элерон-3СВ" в рамках международного этапа конкурса АрМИ-2017 "Соревнования расчетов БЛА" в Казахстане, сообщает пресс-центр конкурса.

"Наблюдатели из Бангладеш, Индии, Египта, Киргизии, Пакистана и Узбекистана оценили преимущества российского беспилотного летательного аппарата… Проведена выставка беспилотников, принимающих участие в состязаниях — российского "Элерон-3СВ" и израильского "Скайларк", состоящего на вооружении армии Казахстана. Для наблюдателей провели демонстрационные полеты, показали комплектацию, операторы объяснили принцип работы комплексов. Также зарубежные гости познакомились с порядком проведения соревнований расчетов БЛА", — говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс "Элерон-3СВ" производства казанского предприятия "Эникс" предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки. Он обеспечивает точное местоположение объектов с указанием координат посредством ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Рабочий диапазон высот применения — 5 тысяч метров.

Как добавили в пресс-центре, соревнования в рамках АрМИ продлятся до 9 августа, в них также принимают участие военные Казахстана и Ирана, все команды участвуют на своих комплексах БЛА.