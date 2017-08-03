Россия лидирует по промежуточным итогам состязаний на АрМИ-2017

Экипаж команды армии России во время соревнований по танковому биатлону на АрмИ-2017

Экипаж команды армии России во время соревнований по танковому биатлону на АрмИ-2017

АЛАБИНО (Московская область), 3 авг — РИА Новости. Россия занимает первое место по промежуточным итогам состязаний на Армейских международных играх, заявил главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"По сумме призовых мест за все конкурсы общий рейтинг государств-участниц выглядит следующим образом: 1-е место — Россия, 2-е место — Китай, 3-е место — Казахстан", — сказал он.

Также он добавил, что на сегодняшний день открыто 24 конкурса, в четверг открывается еще один: "Мастера автобронетанковой техники". По словам Горбатенко, до 5 августа запланировано открытие еще двух конкурсов.

Горбатенко уточнил, что 3 августа также будут проведены первые этапы на шести конкурсах: "Глубина", "Военно-медицинская эстафета", "Мастер-оружейник", "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и "Кубок моря", который проходит в Баку.

На конкурсах "Ключи от неба", "Эльбрусское кольцо", "Верный друг", "Полевая кухня", "Десантный взвод" и "Кубок моря", проходящих во Владивостоке, проводятся вторые этапы. В Новосибирске состоится третий этап конкурса "Отличники войсковой разведки". На конкурсах "Танковый биатлон", "Страж порядка", "Морской десант", "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Соревнования расчетов БЛА" и "Воин содружества" проходят мероприятия подготовки к проведению очередных этапов.