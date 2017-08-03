Военные экипажи Су-30СМ рассказали о победе на "Авиадартс"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Военные экипажа Су-30СМ рассказали об участии и победе на "Авиадартс" в рамках АрМИ-2017, сообщается в опубликованном видео Минобороны РФ.

Главными героями видеосюжетов стали военнослужащие, которые добились высоких результатов в профессии: экипажи самолетов, кораблей, расчеты систем ПВО и артиллерии, экипажи бронетехники и многие другие. Российскую команду представлял экипаж командира капитана Юрия Балашова и штурмана старшего лейтенанта Никиты Подковырова, который выиграл всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2017".

На опубликованном видео военные экипажа многофункционального истребителя Су-30СМ представляются и рассказывают о своих обязанностях и об участии в конкурсе летного мастерства Армейских международных игр "Авиадартс".

Подковыров отмечает, что подготовка проходила в течение шести месяцев. Балашов заявил, что "мы знали, что все команды сильные, от всех можно было ждать сюрпризов, каких-то хитростей". По его словам, "мы догадывались и разбирали все варианты, которые могут произойти".

Старший лейтенант уточняет, что сложнее всего в тех соревнованиях были воздушные бои. Балашов сказал, что "цель воздушного боя — занять выигрышное положение и пустить по своему противнику условную ракету и выполнить стрельбу из пушки". Помимо этого, "взаимопонимание должно быть таким, что штурман должен понимать меня с полуслова при выполнении каких-то элементов".

Международный этап конкурса "Авиадартс-2017" впервые проходит на территории Китая. В нем участвуют около 40 экипажей Воздушно-космических сил. Российские экипажи представлены во всех восьми номинациях и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25, Ту-22М3, Ил-76 и вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-8.