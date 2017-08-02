День ВДВ России впервые отметили на территории Китая
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России впервые провели торжественное мероприятие в честь 87-летия создания ВДВ на территории воинской части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гуаншуе, сообщил в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
Торжественное мероприятие проведено в рамках международного конкурса "Десантный взвод-2017", который проходит на территории КНР.
"В городе Гуаншуй (Китай) военнослужащие ВДВ России в честь 87-й годовщины создания самых боеспособных войск России провели торжественное мероприятие на территории одной из воинских частей ВДВ НОАК. Празднование Дня ВДВ России в КНР российскими военнослужащими проводится впервые", — сказано в сообщении.
В нем также отмечено, что российских военных поздравил главный судья конкурса "Десантный взвод-2017" заместитель командующего корпуса ВДВ ВВС НОАК генерал-майор Дзинь Тао, который назвал День ВДВ России общим праздником всех десантников, прибывших на конкурс. Российских десантников также поздравили военнослужащие армий Венесуэлы, Ирана, Казахстана, Китая, Марокко, Пакистана, Узбекистана и ЮАР.
Представители ВДВ ВВС НОАК в День ВДВ России организовали для российских десантников экскурсию по особо значимым местам Китая.
В этом году 2 августа исполняется 87 лет с момента создания в России Воздушно-десантных войск.
Личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск поздравил в среду президент России Владимир Путин. Глава государства отметил смелость и силу духа "тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ".
С утра десантники прошли крестным ходом от храма Илии Пророка в Китай-городе до Лобного места Красной площади, таким образом почтив память своего небесного покровителя - день памяти пророка Илии в церковном календаре совпадает с днем учреждения ВДВ.
На Лобном месте прошел праздничный молебен пророку Божьему Илие, после которого десантников поздравили служители церкви и командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.
Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Чите.
Праздничный молебен в День Воздушно-десантных войск у часовни Ильи Пророка на Старом кладбище в Чите.
Показательные выступления во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омске.
Курсанты 242-го учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в Омске.
Десантник в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве.
Празднования Дня Воздушно-десантных войск в Москве.
Показательные выступления время празднования дня ВДВ в Ставропольском крае.
Берет в руке десантника на празднике ВДВ в Ставрополье.
Десантники выступают на празднике дня ВДВ в Ставропольском крае.
Празднование Дня ВДВ в сквере Десантников в Иванове.
Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
Десантники на Дворцовой площади готовятся к шествию в Санкт-Петербурге.