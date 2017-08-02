Сербия ждет поставки российских МиГ-29 до конца года

БЕЛГРАД, 2 авг — РИА Новости. Сербия получит от России шесть истребителей МиГ-29 до конца года, заявил в среду министр обороны страны Александр Вулин.

Россия в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

"Я понимаю нетерпение, но повторяю, что самолеты поступят до конца года. МиГ-29 будут частью наших вооружений. Какой срок установлен? Сроки соблюдаются, это произойдет до конца года", — сообщил журналистам Вулин на военном аэродроме Батайница под Белградом.

Министр напомнил, что Сербия в 2016 году получила от России два новых вертолета Ми-17, а вскоре ожидает поступления новых вертолетов H145M от Airbus Helicopters.

"Мы провели ремонт и части нашей транспортной авиации, поступят и МиГ-29. На протяжении нескольких десятилетий их не было, никто и не думал о приобретении новых самолетов, особенно самолетов такого качества и возможностей", — заявил Вулин.

Ранее сербские официальные лица заявляли, что ожидают получения российских истребителей в марте-апреле текущего года, а один из официальных представителей Минобороны Сербии Боян Зрнич в конце марта выражал надежду, что поставки произойдут в "ближайшие недели". В июле в ходе авиасалона МАКС-2017 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 к концу этого года.