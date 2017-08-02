Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск РФ с Днем ВДВ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей — тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества", — говорится в телеграмме президента.

Путин выразил самые искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, отвагой и мужеством которых создавалась история легендарной "крылатой пехоты".

"Важно, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу. Честно служит России", — отмечается в послании президента.

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День Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Подробнее о традиции Дня Воздушно-десантных войск в России читайте в справке РИА Новости >>