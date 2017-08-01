ВДВ рассчитывают в 2018 году получить новую систему управления войсками

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Воздушно-десантные войска России (ВДВ) рассчитывают в 2018 году получить усовершенствованную автоматизированную систему управления войсками "Кассиопея-Д" на базе десантируемого бронетранспортера "Ракушка", сообщил в интервью "Российской газете" в преддверии Дня ВДВ командующий этими войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Автоматизированная подсистема управления Воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д" показывает себя с самой лучшей стороны. Уже более трех лет она служит нам в качестве надежного помощника при принятии решений и доведении их до войск. К концу этого года более 70% штатной потребности войск связи ВДВ составят именно комплексы поколения "Андромеда-Д", — сказал Сердюков.

"Андромеда-Д" обеспечивает радиопереговоры в различных диапазонах, закрытую телефонную связь, систему кодированной передачи данных и работу в режиме видеоконференции. Система охватывает все звенья управления: от командования ВДВ до отдельного военнослужащего. "Андромеда-Д" обеспечивает многопользовательский доступ к информации об обстановке с нанесением ее на электронную топографическую карту. Оперативный обмен данными в режиме реального времени обеспечивает непрерывность управления войсками в целом.

"Если говорить о перспективной технике в этой области, очень рассчитываем получить в будущем году более совершенную АСУ — полевую телекоммуникационную систему "Кассиопея-Д" на десантируемой платформе БТР-МДМ "Ракушка", — отметил Сердюков.

Ранее сообщалось, что новая система обеспечит управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. Ожидается, что эта техника позволит существенно повысить оперативность передачи данных и управления войсками в тактическом звене посредством различных каналов связи, включая видеосвязь и специальный армейский интернет.