Расчеты "Искандера" уничтожили пункт условного противника в Забайкалье

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. Расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" на учениях в Забайкалье выполнили практический пуск ракеты и уничтожили командный пункт условного противника на удалении более 50 километров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

К учениям привлечено более 2,5 тысячи человек и около 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, ОТРК "Искандер", 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г", ствольная артиллерия различного калибра.

"На полигоне Цугол в Забайкальском крае в ходе масштабного учения подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнили практический пуск ракеты и уничтожили цель — командный пункт условного противника — на удалении более 50 километров. Пуск выполнен на оценку "отлично", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что при подготовке к пуску военнослужащие ракетного соединения ВВО из Бурятии передислоцировали боевую технику железнодорожным транспортом. Затем они выполнили нормативы по перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, подготовили данные для ракетной стрельбы. После практического пуска ракеты расчеты ОТРК "Искандер" отработали оперативную смену боевых позиций.