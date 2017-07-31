Госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы планируют утвердить осенью

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новая государственная программа вооружения (ГПВ) России на 2018-2025 годы должна быть утверждена осенью, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Рогозин упомянул о проекте авианосца, создание которого может быть предусмотрено ГПВ, и подчеркнул, что военная промышленность и наука готовы к его реализации.

"Оговорюсь: если он (проект — ред.) будет утвержден в новой программе вооружения (а ее должны утвердить осенью)", — сказал Рогозин в интервью газете "Комсомольская правда".

Как подчеркнул вице-премьер, если заказчик посчитает, что "такие плавучие аэродромы, способные работать на дальних театрах военных действий", нужны, то промышленность этот проект реализует.

Ранее Рогозин заявлял, что решение о необходимости появления авианосцев в новой ГПВ будет приниматься ближе к 2025 году. Вице-премьер также сообщал, что осенью программу представят президенту Владимиру Путину, а в декабре должно быть принято соответствующее решение правительства.

У ВМФ сегодня есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту. Модернизация корабля начнется в 2018 году. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечают специалисты.