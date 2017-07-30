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Путин осмотрел отреставрированное здание Адмиралтейства в Петербурге

Сюжет:
День ВМФ в 2017 году (35)
15:1330.07.2017
04611
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкСанкт-Петербург. Вид на Адмиралтейство. Архивное фотоСанкт-Петербург. Вид на Адмиралтейство. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье осмотрел в Санкт-Петербурге отреставрированное историческое здание Главного Адмиралтейства, где в настоящее время располагается главный штаб ВМФ.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин осмотрел в Петербурге многопрофильную клинику военной академии

Верховному главнокомандующему, которого сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королев, показали помещения библиотеки в Главном Адмиралтействе и хранящиеся там уникальные документы из истории российского флота (регламент Адмиралтейства, военно-морские уставы, переводные книги по корабельному делу), в том числе петровских времен.

Глава государства также осмотрел кабинет последнего морского министра Российской империи Ивана Григоровича — после реставрации это помещение может вновь использоваться как парадный кабинет главкома ВМФ.

Путин оставил запись в книге почетных гостей: "Поздравляю с завершением реставрации. Желаю успешной работы во имя российского флота".

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Кроме того, в здании Адмиралтейства президенту показали один из экспонатов выставки из собрания Центрального военно-морского музея — прижизненный портрет Петра Великого работы французского художника Луи Каравака. На полотне 1720-х годов царь изображен на фоне союзной русско-англо-голландско-датской эскадры, которой он командовал в 1716 году у берегов Швеции.

После осмотра здания глава государства принял участие в приеме по случаю Дня ВМФ.

Реставрация здания Главного Адмиралтейства началась в 2013 году. Были отремонтированы фасады и кровля исторического объекта, проведены противоаварийные работы на башне и усилен фундамент, отреставрированы скульптуры, панно, произведена полная реставрация позолоты. В конце 2013 года в башне со шпилем на пересечении Адмиралтейской набережной и Дворцового проезда был открыт храм святителя Спиридона Тримифунтского.

История Главного Адмиралтейства — одного из самых известных символов северной столицы — берет начало в 1704 году, со строительства верфи по чертежам Петра I на острове между Невой и Мойкой (остров получил название Адмиралтейского). Впоследствии здание неоднократно перестраивалось, а первый шпиль с корабликом появился на нем в 1719 году.

В начале XIX века комплекс был полностью перестроен под руководством архитектора Захарова: здание стало трехэтажным, с 56 статуями, 11 барельефами и 350 лепными украшениями. Оно было призвано прославить могущество русского флота и укрепить образ России как морской державы. Впоследствии Адмиралтейство занимали военно-морские и лечебные учреждения, Морское министерство, Военно-морской штаб, училище корабельной архитектуры. В 1917 году по инициативе Владимира Ленина здесь был создан Военно-морской революционный комитет, в 1928 году проводилась реставрация Адмиралтейства, а в 1932-1933 годах в здании располагалась Газодинамическая лаборатория — первое в СССР конструкторское бюро по разработке ракетных двигателей.

Во время блокады Ленинграда шпиль Адмиралтейства был зачехлен, укрытие было снято 30 апреля 1945 года. До реставрации 2013 года реставрационные работы в здании проводились в 1977 и в 1997-1998 годах. В 2009 году Военно-морское училище и штаб Ленинградской военно-морской базы выехали из здания, и 31 октября 2012 года состоялся официальный переезд Главного штаба ВМФ в Адмиралтейство, в тот же день на нем был поднят Андреевский флаг, официально символизирующий присутствие здесь высшего военно-морского командования.

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