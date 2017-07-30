США
30.0730 июля15:44МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Стрингер RT погиб при ракетном обстреле ИГ* в Сирии
Безопасность

Калининградцы отмечают День ВМФ на главной военно-морской базе Балтфлота

14:3130.07.2017
08190
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРепетиция военно-морского парада в БалтийскеРепетиция военно-морского парада в Балтийске
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 30 июл — РИА Новости. Калининградцы и гости самого западного российского региона отмечают День ВМФ России в главной военно-морской базе Балтийского флота городе Балтийске; во время морского парада кораблей, а также на выставке техники и вооружения зрители увидели, что представляет собой современный флот.

Главный праздник моряков

Большой противолодочный корабль Североморск во время праздничного парада в День ВМФ на главной базе Северного флота в Североморске. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Североморск отметит День ВМФ морским парадом
Празднование Дня Военно-морского флота в Балтийске началось с возложения цветов к памятнику основателю российского флота Петру Первому. Многочисленные зрители расположились на набережной вдоль Калининградского канала в ожидании главного "блюда" празднования – парада кораблей.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов на катере обошел строй кораблей. Водноспортивный праздник в акватории морского канала начался театрализованным представлением "Виват, Балтийский флот!". Зрителей поприветствовал основатель флота Петр Первый, он рассказал о зарождении флота, страницах его истории и главных достижениях. Затем выступили артисты Ансамбля дважды краснознаменного Балтийского флота.

Посмотреть, как выглядит современный военно-морской флот, зрители смогли уже во время самого парада. В прохождении по каналу приняли участие около 30 боевых кораблей, судов обеспечения и, по информации пресс-службы Балтфлота, 15 единиц военной техники береговых войск и не менее 1,5 тысячи военнослужащих.

Гости праздника увидели 12 учебно-боевых упражнений, в том числе имитацию нанесения ракетного удара, артиллерийский бой, работу "тральщиков", артиллерийские и торпедные стрельбы. Большой десантный корабль провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82А. Моряки-балтийцы разыграли эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию нарушителей государственной границы.

"Сегодня Балтийский флот активно пополняется, не сбавляет темпов боевой учебы, недавно успешно отыграл международные учения с ВМС Китая, моряки-балтийцы постоянно находятся в процессе боевой подготовки", — сказал журналистам командующий Балтфлотом после парада.

Он добавил, что корабли Балтийского флота приняли участие в параде не только в Балтийске, но и в Санкт-Петербурге, на Черноморском флоте и в сирийском Тартусе. Всего было задействовано более 70 кораблей и судов Балтфлота. Кроме того, суда флота произвели рейдовое обеспечение главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что часть кораблей покинули Балтийск для участия в других парадах, интерес зрителей не снизился.

Пять жизней Морского собора
© РИА Новости
Пять жизней Морского собора

Концерты и выставки на площади Балтийской славы

Матросы тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий на церемонии встречи официальной делегации в порту сирийского города Тартус. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экипажи ВКС России в Тартусе поздравили военных моряков с Днем ВМФ
По окончании парада основной площадкой празднования дня ВМФ, который совпадает с Днем города Балтийска, становится площадь Балтийской славы. На время праздника основные улицы города сделали пешеходными, поэтому тем, кто собирался приехать в главную военно-морскую базу Балтфлота, настоятельно рекомендовали отказаться от личного транспорта и воспользоваться электричками и автобусами. Перевозчики специально ввели дополнительные рейсы на это направление.

"У меня двое ребят, мы стараемся не пропускать такие праздники, – дети должны видеть, какой мощный у нас сегодня флот, да и нам это интересно. Уже были на нескольких кораблях, сейчас хотим послушать концерт", — рассказала РИА Новости калининградка Лариса Филатова.

У причалов Балтийска в районе площади Балтийской славы пришвартованы малый ракетный корабль "Зыбь" и малый противолодочный корабль "Алексин". На протяжении всего праздничного дня у жителей и гостей Балтийска есть возможность посетить действующие военные корабли и выставку военной техники под выступление флотского вокально-инструментального ансамбля "Черные береты". Завершит воскресный праздничный день фейерверк в честь Дня города Балтийска и Дня ВМФ России.

Тем временем в Калининграде на набережной Петра Великого у реки Преголи развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, рядом с которым весь день открыты для посещения десантный катер "Денис Давыдов" и спасательный многофункциональный катер СМК-2172. Там же работает выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена