Калининградцы отмечают День ВМФ на главной военно-морской базе Балтфлота

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 30 июл — РИА Новости. Калининградцы и гости самого западного российского региона отмечают День ВМФ России в главной военно-морской базе Балтийского флота городе Балтийске; во время морского парада кораблей, а также на выставке техники и вооружения зрители увидели, что представляет собой современный флот.

Главный праздник моряков



Празднование Дня Военно-морского флота в Балтийске началось с возложения цветов к памятнику основателю российского флота Петру Первому. Многочисленные зрители расположились на набережной вдоль Калининградского канала в ожидании главного "блюда" празднования – парада кораблей.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов на катере обошел строй кораблей. Водноспортивный праздник в акватории морского канала начался театрализованным представлением "Виват, Балтийский флот!". Зрителей поприветствовал основатель флота Петр Первый, он рассказал о зарождении флота, страницах его истории и главных достижениях. Затем выступили артисты Ансамбля дважды краснознаменного Балтийского флота.

Посмотреть, как выглядит современный военно-морской флот, зрители смогли уже во время самого парада. В прохождении по каналу приняли участие около 30 боевых кораблей, судов обеспечения и, по информации пресс-службы Балтфлота, 15 единиц военной техники береговых войск и не менее 1,5 тысячи военнослужащих.

Гости праздника увидели 12 учебно-боевых упражнений, в том числе имитацию нанесения ракетного удара, артиллерийский бой, работу "тральщиков", артиллерийские и торпедные стрельбы. Большой десантный корабль провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82А. Моряки-балтийцы разыграли эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию нарушителей государственной границы.

"Сегодня Балтийский флот активно пополняется, не сбавляет темпов боевой учебы, недавно успешно отыграл международные учения с ВМС Китая, моряки-балтийцы постоянно находятся в процессе боевой подготовки", — сказал журналистам командующий Балтфлотом после парада.

Он добавил, что корабли Балтийского флота приняли участие в параде не только в Балтийске, но и в Санкт-Петербурге, на Черноморском флоте и в сирийском Тартусе. Всего было задействовано более 70 кораблей и судов Балтфлота. Кроме того, суда флота произвели рейдовое обеспечение главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что часть кораблей покинули Балтийск для участия в других парадах, интерес зрителей не снизился.

Концерты и выставки на площади Балтийской славы



По окончании парада основной площадкой празднования дня ВМФ, который совпадает с Днем города Балтийска, становится площадь Балтийской славы. На время праздника основные улицы города сделали пешеходными, поэтому тем, кто собирался приехать в главную военно-морскую базу Балтфлота, настоятельно рекомендовали отказаться от личного транспорта и воспользоваться электричками и автобусами. Перевозчики специально ввели дополнительные рейсы на это направление.

"У меня двое ребят, мы стараемся не пропускать такие праздники, – дети должны видеть, какой мощный у нас сегодня флот, да и нам это интересно. Уже были на нескольких кораблях, сейчас хотим послушать концерт", — рассказала РИА Новости калининградка Лариса Филатова.

У причалов Балтийска в районе площади Балтийской славы пришвартованы малый ракетный корабль "Зыбь" и малый противолодочный корабль "Алексин". На протяжении всего праздничного дня у жителей и гостей Балтийска есть возможность посетить действующие военные корабли и выставку военной техники под выступление флотского вокально-инструментального ансамбля "Черные береты". Завершит воскресный праздничный день фейерверк в честь Дня города Балтийска и Дня ВМФ России.

Тем временем в Калининграде на набережной Петра Великого у реки Преголи развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, рядом с которым весь день открыты для посещения десантный катер "Денис Давыдов" и спасательный многофункциональный катер СМК-2172. Там же работает выставка вооружения и военной техники Балтийского флота.