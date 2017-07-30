Россия лидирует в состязании по танковому биатлону в Подмосковье

Танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр -2017 в Алабино

Танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр -2017 в Алабино

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 30 июл — РИА Новости. Россия лидирует на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр, опередив фаворитов первого дня соревнований — китайскую команду, сообщили в пресс-центре игр.

"Российский экипаж выбился в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команда время — 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований — китайская команда — с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте", — сообщил представитель пресс-центра.

Он подчеркнул, что российский экипаж пришел к финишу без единого промаха. "Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела", — сообщил собеседник агентства.

Вторым пришел киргизский экипаж, который прошел трассу за 29 минут 59 секунд, и третьими стали сербы с результатом 31 минута 2 секунды, добавил представитель пресс-центра.

В первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в 12 августа, в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.