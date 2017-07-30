Сборная России вступила в борьбу по танковому биатлону на АрМИ
ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 30 июл – РИА Новости. Российская сборная вступила в борьбу на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр, сообщили в пресс-центре игр.
"По результатам жеребьевки наша команда вступает в борьбу во второй день соревнований во втором заезде. Российские военнослужащие выступают на танке красного цвета", — сказали в пресс-центре.
По словам собеседника агентства, в российский экипаж вошли танкисты Восточного военного округа: командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин.
Соперниками россиян в заезде стали военные из Сербии и Киргизии. В первом заезде второго дня соревнований выступили танкисты из Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана.
В первый соревновательный день в меткости стрельбы, скорости и умении вождения танка сразились военнослужащие Лаоса, Анголы, Таджикистана, Уганды, Китая, Монголии, Кувейта и Азербайджана.
В первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в 12 августа в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.
На подмосковном полигоне Алабино прошла жеребьевка международного этапа конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр 2017 года.
В конкурсе примут участие команды из 20 стран. На фото: военнослужащий Анголы в Алабино.
Каждая команда, участвующая в "Танковом биатлоне", состоит из начальника и четырех танковых экипажей. На фото: участники команды Венесуэлы.
Кроме того, в команду входит тренерская группа из двух человек и отделение технического обеспечения, состоящее из еще шести человек. На фото: участники команды Индии в Алабино.
"Танковый биатлон" состоит из двух этапов: на первом пройдет индивидуальная гонка экипажей, а второй - "Эстафета" - определит лучшую команду конкурса. На фото: военнослужащий Кувейта готовится к соревнованиям.
К проведению конкурса уже подготовлены 90 танков. На фото: танки Т-72 и Т-72БМЭ перед началом репетиции в Алабино.
В этом году на своих танках будут выступать команды из Индии, Китая и Белоруссии. Остальным участникам свою бронетехнику предоставляет Россия. На фото: военнослужащий из команды Китая.
Посетитель парка "Патриот" фотографируется с участниками команды Зимбабве в Алабино.
Во время жеребьевки был определен порядок прохождения этапов конкурса, экипажи получили свои номера. От цвета выбранной капитаном гильзы зависит раскраска боевых машин команды во время конкурса.
Всего для участия в Армейских международных играх в Россию прибыли более тысячи военных из разных стран мира. На фото: команда Казахстана.
Доставка военной техники до мест проведения конкурсов АрМИ-2017 была организована 13 воинскими эшелонами. На фото: военнослужащий Ирана перед началом репетиции "Танкового биатлона".
Российские военнослужащие выступят на "Танковом биатлоне" 30 июля. Им достались алые танки Т-72.
Финальная эстафета "Танкового биатлона" пройдет в день закрытия Игр, 12 августа на полигоне Алабино. На фото: участница команды Никарагуа в Алабино.
Команда Белоруссии во время жеребьевки "Танкового биатлона".
В дни, оставшиеся до начала соревнований, танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, а также проведут занятия по связи и выверят вооружения боевых машин. На фото: военнослужащие Монголии в Алабино.
Команда Армении перед началом репетиции международного этапа конкурса "Танковый биатлон" в Алабино.