Сборная России вступила в борьбу по танковому биатлону на АрМИ

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 30 июл – РИА Новости. Российская сборная вступила в борьбу на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных игр, сообщили в пресс-центре игр.

"По результатам жеребьевки наша команда вступает в борьбу во второй день соревнований во втором заезде. Российские военнослужащие выступают на танке красного цвета", — сказали в пресс-центре.

По словам собеседника агентства, в российский экипаж вошли танкисты Восточного военного округа: командир танка старший сержант Александр Демьянов, наводчик-оператор сержант Илья Ишмиров и механик-водитель старший сержант Игорь Шиленин.

Соперниками россиян в заезде стали военные из Сербии и Киргизии. В первом заезде второго дня соревнований выступили танкисты из Белоруссии, Зимбабве, Казахстана и Ирана.

В первый соревновательный день в меткости стрельбы, скорости и умении вождения танка сразились военнослужащие Лаоса, Анголы, Таджикистана, Уганды, Китая, Монголии, Кувейта и Азербайджана.

В первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который пройдет в 12 августа в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.