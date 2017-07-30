В Петербурге завершился главный военно-морской парад

День ВМФ в 2017 году (29)

Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Завершился главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Этот парад проводился впервые в новейшей истории российского Военно-морского флота, но в последующем он станет ежегодным и будет проходить в последнее воскресенье июля – в День ВМФ.

Парад начался с обхода военных кораблей президентом РФ Владимиром Путиным. От Кронштадта на катере он прибыл к Адмиралтейской набережной и произнес торжественную речь.

В морской части парада 22 корабля прошли строем перед зрителями на Неве, а всего было задействовано 40 военных судов, в том числе самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой – тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Кроме того, в морской части парада принимали участие корабли китайского флота, которые участвуют в совместных российско-китайских учениях.

В воздушном параде были задействованы вертолеты и самолеты морской авиации ВМФ, в том числе такие, как корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, наносившие удары по объектам террористов в Сирии.

Парад завершился салютом и исполнением песни генерал-лейтенанта Валерия Халимова "Армия и флот". "Два верных союзника есть у России: армия и флот", — пел солист под аккомпанемент сводного оркестра ВМФ.

Путин позже покинул трибуну вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на катере отправился по Неве для участия в дальнейших торжественных мероприятиях.