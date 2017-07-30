Экипажи ВКС России в Тартусе поздравили военных моряков с Днем ВМФ

День ВМФ в 2017 году (29)

ТАРТУС (Сирия), 30 июл — РИА Новости. Группа истребителей и бомбардировщиков ВКС России, прибывшая с авиабазы Хмеймим в САР, прошла над парадным строем российских боевых кораблей, участвующих в параде в честь Дня ВМФ РФ в сирийском порту Тартус, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В финале парада многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М и многофункциональные бомбардировщики Су-34 прошли парами на малой высоте, таким образом, поздравив российских военных моряков с их профессиональным праздником – Днем ВМФ.

Ранее в воскресенье на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ РФ, были торжественно подняты государственный флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота.

После этого командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, командующий парадом в Тартусе, вместе с принимающим парад командующим группировкой РФ в Сирии генерал-полковником Сергей Суровикиным провели обход парадного строя, состоящего из шести российский судов и кораблей, а также подлодки ЧС "Краснодар".

Военный морской парад за пределами Российской Федерации – в сирийском Тартусе – проводится впервые. Именно здесь расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.