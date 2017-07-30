Российская история неразрывно связана с победами ВМФ, заявил Путин

День ВМФ в 2017 году (23)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Российская история неразрывно связана с победами флота, а высокие нравственные и профессиональные качества моряков будут находить всемерную поддержку государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"История России неразрывно связана с победами ее отважного, неустрашимого Военно-морского флота. Высокий статус страны как мощной морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей, смелым поиском первооткрывателей", — сказал Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Как заявил российский лидер, "на протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях".

"В годы Великой Отечественной флот насмерть стоял у берегов и рубежей родины. Навечно в летописи великой победы — битвы за Одессу и Севастополь, подвиги Североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт",- сказал Путин.

Как заявил президент, "высокие нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте, и они будут откликаться всемерной поддержкой государства".

Путин выступил с речью на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге. Туда он прибыл после того, как на катере совершил обход кораблей, участвующих в параде, среди которых были большой десантный корабль "Минск" и крейсер "Адмирал Кузнецов", подводная лодка проекта 877 "Дмитров".

После выступления Путин прошел на трибуну, откуда смотрел парад кораблей. Парадным строем по Неве пройдут 22 корабля и катера. В параде принимают участие самые большие в мире корабли с ядерной энергетической установкой — тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" и ракетный крейсер "Петр Великий".