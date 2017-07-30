Путин принимает парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

День ВМФ в 2017 году (23)

С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые в новейшей истории страны принимает в Санкт-Петербурге парад в честь Дня военно-морского флота.

В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации. Особенностью праздника флота в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

Глава государства, верховный главнокомандующий кратко переговорил с министром обороны Сергеем Шойгу, а затем на катере обошел парадный строй кораблей на Неве, поприветствовав экипажи.