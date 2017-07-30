Военные четырех стран приступили к соревнованиям на полигоне Ашулук

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военные четырех стран приступили к выполнению первого этапа международного конкурса зенитных ракетных войск "Ключи от неба" на полигоне Ашулук в ЮВО, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Сегодня на территории Южного военного округа (ЮВО) полигоне Ашулук в Астраханской области, в рамках проведения армейского международного конкурса зенитных ракетных войск "Ключи от неба", военнослужащие 4-х стран приступили к первому этапу соревнований — вождение крупногабаритных автомобилей МАЗ-543", — сказал он.

Астафьев отметил, что от каждой команды страны-участника в состязании участвует по два военнослужащих — водитель-механик радиолокатора подсветки и наведения (РПН) и водитель пусковой установки (ПсУ). Водителям поочередно необходимо выполнить по два упражнения: "вождение по ограниченным проездам" и "преодоление препятствий и заграждений". Общая длина каждого маршрута составляет около одного километра.

Астафьев добавил, что команды из Китая и Белоруссии участвуют на привезенных с собой тяжеловесах МАЗ, остальные команды — на российской технике, выданной им на время конкурса. Для объективности судейства на каждом этапе маршрута используются элементы видеофиксации. Всего в конкурсе участвуют более 100 военнослужащих из России, Казахстана, Белоруссии и Китайской Народной Республики.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.